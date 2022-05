Primavera | rimonta da Pazza Inter sul Cagliari | è finale scudetto contro la Roma

(Di sabato 28 maggio 2022) L’ile vola inPartita daper ladi Chivu che nella semiilprima va sotto e poie centra la qualificazione al prossimo turno. I nerazzurri si giocheranno il titololanellain programma per martedì sera. L’avvio è in salita perché ilcorre bene in campo aperto e scompiglia la difesa nerazzurra. Rovida stende Delpupo, lanciato verso la porta, fuori area. Punizione dal limite e gol fulminante di Desogus, che buca Rovida sul suo palo. 0-1 e ...

Commenta per primo In finale ci va l'Inter di Cristian Chivu, che si giocherà la partita scudetto contro la Roma. Nella semifinale i nerazzurri vanno al riposo sotto di 3 gol contro il Cagliari, ma quando la partita sembra ormai avere un finale scontato, l'Inter riemerge con 3 gol in 15 minuti, dal 77' al 92'.