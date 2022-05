Premi | da Pascale a Stancanelli | ecco la cinquina dei finalisti del Campiello 2022

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 maggio 2022) Ben 350 libri da valutare, dei quali oltre una trentina degni di essere discussi: una quindicina che poi è finita in lizza per una votazione sofferta che ha portato alla fatidica. Sono i numeri della 60/a edizione del, frutto di un dibattito – quello che si è tenuto per scegliere i cinque che saranno valutati dalla giuria popolare per scegliere tra loro il migliore il 3 settembre alla Fenice di Venezia – pacato, attento, dal quale all’unanimità è emerso un giudizio positivo sulla qualità della scrittura e della narrativa di quest’annata. L’Aula Magna Galileo del Palazzo del Bo dell’Università di Padova è stata il teatro in cui la giuria ha espresso i propri voti e nominato i cinquedel, considerato tra idi letteratura più ambiti ...