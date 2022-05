Pramac Racing-Prima Assicurazioni: cambia sponsor e cambia livrea (Di sabato 28 maggio 2022) C’è un nuovo matrimonio che è stato celebrato in questo 2022 di MotoGP. Un’unione che cambio letteralmente i connotati, è proprio il caso di dirlo, ad un team del Motomondiale. Pramac Racing-Prima Assicurazioni hanno sancito l’alleanza per il prossimo futuro. Il vecchio rossoblù che campeggiava fino all’ultimo Gran Premio, infatti, è mutato in un biancoviola con qualche striatura di rosso. Un nuovo accordo, quindi, per il team satellite di Ducati. Pramac Racing-Prima Assicurazioni: ecco il nuovo matrimonio Ecco cosa ha detto George Ottathycal, Ceo di Prima Assicurazioni: “Inizia una partnership importante tra due realtà imprenditoriali abituate a mettere tecnologia, talento e lavoro di squadra alla base del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 maggio 2022) C’è un nuovo matrimonio che è stato celebrato in questo 2022 di MotoGP. Un’unione che cambio letteralmente i connotati, è proprio il caso di dirlo, ad un team del Motomondiale.hanno sancito l’alleanza per il prossimo futuro. Il vecchio rossoblù che campeggiava fino all’ultimo Gran Premio, infatti, è mutato in un biancoviola con qualche striatura di rosso. Un nuovo accordo, quindi, per il team satellite di Ducati.: ecco il nuovo matrimonio Ecco cosa ha detto George Ottathycal, Ceo di: “Inizia una partnership importante tra due realtà imprenditoriali abituate a mettere tecnologia, talento e lavoro di squadra alla base del ...

