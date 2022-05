Potrebbe essere presentato ad agosto lo Xiaomi Pad 6 (Di sabato 28 maggio 2022) Lo Xiaomi Pad 6 si appresta ad essere presentato, prendendo il posto dell’attuale Xiaomi Pad 5, che ricordiamo essere arrivato anche in Italia. Il produttore cinese pare aver ricevuto certificazioni per quattro modelli diversi di tablet, presumibilmente corrispondenti ai modelli Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G e Pad. I dispositivi sarebbero accomunati dalla sigla ‘22081283G‘ ed arrivare con un processore MediaTek e non Snapdragon (anche se non possiamo escludere a priori che i modelli top di gamma vengano spinti da processori Snapdragon in luogo dei MediaTek, che pure sanno il fatto loro). Si ipotizza che questi nuovi tablet vedano la luce a cavallo tra agosto e settembre, almeno per quanto concerne il mercato cinese. Il produttore cinese sta dimostrando di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 maggio 2022) LoPad 6 si appresta ad, prendendo il posto dell’attualePad 5, che ricordiamoarrivato anche in Italia. Il produttore cinese pare aver ricevuto certificazioni per quattro modelli diversi di tablet, presumibilmente corrispondenti ai modelliPad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G e Pad. I dispositivi sarebbero accomunati dalla sigla ‘22081283G‘ ed arrivare con un processore MediaTek e non Snapdragon (anche se non possiamo escludere a priori che i modelli top di gamma vengano spinti da processori Snapdragon in luogo dei MediaTek, che pure sanno il fatto loro). Si ipotizza che questi nuovi tablet vedano la luce a cavallo trae settembre, almeno per quanto concerne il mercato cinese. Il produttore cinese sta dimostrando di ...

