Possiamo affondare la flotta russa Cosa rivela l' avvertimento di Kiev

(Di sabato 28 maggio 2022) Dall'Ucraina arrivano indicazioni precse dopo la consegna dei famigerati missile antinave Harpoon. Un'arma che può incidere in modo significativo sul piano di Putin di controllare rapidamente il Mar Nero

"Finora ci sono stati dati così tanti missili Harpoon che possiamo affondare l'intera flotta (russa, ndr) del mar Nero". Lo ha detto il portavoce dell'amministrazione militare di Odessa, Sergey Bratchuk. Bratchuk ha descritto come funzionano i missili Harpoon.