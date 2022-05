Ponti e viadotti A San Marzano sul Sarno i lavori sul ponte della SP 5

(Di sabato 28 maggio 2022) La Provincia di Salerno sta proseguendo sul proprio territorio innumerevoliper la messa in sicurezza deiesistenti e per la realizzazione di nuoviin sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza. “Da tempo abbiamo avviato un monitoraggio – dichiara il Presidente Michele Strianese – attivato dal nostro settore Viabilità e Trasporti in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno, per analizzare in maniera puntuale le condizioni deie deidi competenza dell’Ente. Ad una fase iniziale di censimento di circa 800presenti sul territorio provinciale, ha fatto seguito una successiva fase di valutazione delle condizioni strutturali dei ...

Il rapporto sugli interventi della Provincia è stato presentato nel corso di un incontro promosso dall'ente, in occasione del decennale del sisma ...