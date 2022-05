Ponte del 2 giugno boom, 13 milioni di italiani in viaggio Spesa a tavola ricchissima: business da un miliardo (Di sabato 28 maggio 2022) Dalle località di mare a quelle di montagna, passando per le città d'arte sino ai piccoli borghi il Ponte del 2 giugno segnerà un vero e proprio boom della ristorazione Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 28 maggio 2022) Dalle località di mare a quelle di montagna, passando per le città d'arte sino ai piccoli borghi ildel 2segnerà un vero e propriodella ristorazione Segui su affar.it

Advertising

fattoquotidiano : Siccome le disgrazie non vengono mai sole adesso, come non ci fosse altro cui pensare, torna all’onor del mondo il… - fattoquotidiano : Genova, striscione di Autostrade all’arrivo del Giro d’Italia. I parenti delle vittime del ponte Morandi: “Allibiti… - daster9999 : @wazzaCN Dopo tutte le notizie uscite nei giorni precedenti se succede la parte del calippone mi butto da un ponte - SorryNs : RT @zampa_qua: LEGGETE ???? CANTO lo avevo condiviso e ricondiviso,varie volte.Entrato in rifugio 28 dicembre del 2020 veniva da un canile la… - framino : @lazialeantifa Torno dai miei a Bologna per il ponte del 2 giugno. Ho appena letto le previsioni meteo e mi sto già maledicendo.... -