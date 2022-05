Ponte boom | 13 milioni di italiani in vacanza Business da 1 miliardo

Advertising

agrigentooggi : Ponte del 2 giugno: è boom di prenotazioni in Sicilia ma Agrigento è penalizzata -

Libertas San Marino

...saranno spesi a tavola dai 13 milioni di italiani che hanno deciso di andare in vacanza nel...ma anche dalle città d'arte ai piccoli borghi si assiste " riferisce la Coldiretti " ad un vero...2 giugno,: Coldiretti, oltre 1 miliardo spesa a tavola e 13 milioni di italiani in vacanza Oltre un miliardo di euro saranno spesi a tavola dai 13 milioni di italiani c he hanno deciso di andare in ... Boom di turisti a Rimini per il ponte del 2 giugno - libertas Il ponte del 2 giugno rappresenta la prima vera prova d'estate: dimenticate le restrizioni covid, gli italiani si concederanno qualche giorno di vacanze ...La decisione sta suscitando molti malumori tra i sindaci del territorio, che lamentano di non essere stati consultati ...