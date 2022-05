Playoff NBA 2022 | Butler straripante | Miami supera Boston e porta la serie sul 3-3

(Di sabato 28 maggio 2022)resta in vita. La squadra di coach Erik Spoelstra batte in trasferta per 103-111 iCeltics elasul 3-3. Si deciderà tutto dunque in gara 7, match in programma lunedì notte alle ore 2:30 in casa degli Heat. L’inizio di partita è decisamente favorevole agli ospiti:è subito scatenato e con i suoi 14 punti nel solo primo quarto trascina i compagni sul +7 (22-29).però non ci sta e nel corso del secondo periodo prima recupera tutto lo svantaggio grazie soprattutto a un ottimo Tatum, poi va avanti con Brown (42-46), ma infine torna sotto prima dell’intervallo (46-48). Al rientro dagli spogliatoicontinua a mostrare una migliore qualità di gioco e con il trio-Strus-Oladipo allunga fino all’82-75. Gli ...

Tutti a gara-7 nella Finale della Eastern Conference. I Miami Heat passano per la seconda volta in questa serie sul campo dei Boston Celtics e riportano ...Miami resta in vita. La squadra di coach Erik Spoelstra batte in trasferta per 103-111 i Boston Celtics e porta la serie sul 3-3. Si deciderà tutto dunque in gara 7, match in programma lunedì notte ...