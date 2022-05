Pisa-Monza domani in tv: orario e diretta streaming ritorno finale playoff Serie B 2021/2022 (Di sabato 28 maggio 2022) L’orario, la diretta tv e streaming di Pisa-Monza, match valevole per la finale di ritorno dei playoff del campionato italiano di Serie B 2021/2022. L’ultima partita della stagione decreterà la terza squadra promossa in Serie A. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore del Monza, beffato proprio in pieno recupero da un gol di Berra. Sicuramente il gol di vantaggio potrà fare la differenza, ma ovviamente sarebbe stato meglio averne due. La partita andrà in scena nella giornata di domani, domenica 28 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn e ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) L’, latv edi, match valevole per ladideidel campionato italiano di. L’ultima partita della stagione decreterà la terza squadra promossa inA. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore del, beffato proprio in pieno recupero da un gol di Berra. Sicuramente il gol di vantaggio potrà fare la differenza, ma ovviamente sarebbe stato meglio averne due. La partita andrà in scena nella giornata di, domenica 28 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre loa Dazn e ...

