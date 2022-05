Petrarca Padova-Rovigo, Finale Top10 rugby 2022: orario, programma, tv, streaming (Di sabato 28 maggio 2022) Appuntamento questo pomeriggio per la Finale del Top 10, il massimo campionato di rugby. Al Lanfranchi di Parma scenderanno in campo il Petrarca Padova e il Rovigo, cioè le due formazioni che hanno chiuso ai primi due posti la stagione regolare e che si sono confermate le più forti anche nelle semifinali. Quella di questo pomeriggio è anche la rivincita della Finale di 12 mesi fa, quando partendo da sfavoriti i rossoblù si laurearono campioni d’Italia. Anche quest’anno sono i ragazzi di Andrea Marcato i favoriti d’obbligo dopo aver dominato la stagione regolare, chiusa con 16 vittorie e due soli ko e dopo aver battuto senza grandissimi problemi il Calvisano in semiFinale. Il Rovigo, invece, dopo aver chiuso la stagione regolare alle spalle dei cugini ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Appuntamento questo pomeriggio per ladel Top 10, il massimo campionato di. Al Lanfranchi di Parma scenderanno in campo ile il, cioè le due formazioni che hanno chiuso ai primi due posti la stagione regolare e che si sono confermate le più forti anche nelle semifinali. Quella di questo pomeriggio è anche la rivincita delladi 12 mesi fa, quando partendo da sfavoriti i rossoblù si laurearono campioni d’Italia. Anche quest’anno sono i ragazzi di Andrea Marcato i favoriti d’obbligo dopo aver dominato la stagione regolare, chiusa con 16 vittorie e due soli ko e dopo aver battuto senza grandissimi problemi il Calvisano in semi. Il, invece, dopo aver chiuso la stagione regolare alle spalle dei cugini ...

