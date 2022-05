Pesi, Giulia Imperio campionessa europea nella categoria 49 kg a Tirana (Di sabato 28 maggio 2022) Giulia Imperio è la nuova campionessa europea di Pesi nella categoria 49 kg. A Tirana, l’azzurra ha conquistato una splendida medaglia d’oro di totale con 171 kg, chiudendo davanti all’ucraina Lomachynska con 167 kg, e alla spagnola Gimenez Guervos Perez con 163 kg. Nello strappo la pugliese è argento con 79 kg, dietro all’ucraina con 80, mentre nello slancio è ancora oro con 92 kg. “E’ un bell’effetto salire sul gradino più alto del podio, perché porto a casa il titolo europeo senior, la prima volta per me – ha dichiarato Giulia Imperio al termine della gara –. E’ stata una gara molto lenta, ci sono state molte alzate prima delle mie e ho dovuto aspettare molto prima di entrare in pedana. Sicuramente si poteva ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022)è la nuovadi49 kg. A, l’azzurra ha conquistato una splendida medaglia d’oro di totale con 171 kg, chiudendo davanti all’ucraina Lomachynska con 167 kg, e alla spagnola Gimenez Guervos Perez con 163 kg. Nello strappo la pugliese è argento con 79 kg, dietro all’ucraina con 80, mentre nello slancio è ancora oro con 92 kg. “E’ un bell’effetto salire sul gradino più alto del podio, perché porto a casa il titolo europeo senior, la prima volta per me – ha dichiaratoal termine della gara –. E’ stata una gara molto lenta, ci sono state molte alzate prima delle mie e ho dovuto aspettare molto prima di entrare in pedana. Sicuramente si poteva ...

