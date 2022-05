Perisic, Sky: “Rifiuta il rinnovo, l’esterno ritroverà Conte al Tottenham: i dettagli” (Di sabato 28 maggio 2022) Perisic SKY INTER Conte Tottenham – Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha annunciato le ultime novità di mercato sulla questione Perisic. Ecco quanto affermato. Ivan Perisic ha Rifiutato il rinnovo di contratto offerto dall’Inter ed ha accettato la proposta del Tottenham dove ritroverà Conte. Lo stesso Perisic avrebbe avvisato la società nerazzurra e Simone Inzaghi della sua decisione. L’Inter aveva rilanciato anche l’offerta precedente, un biennale a cinque milioni più bonus, ma l’ex Bayern ha respinto con dei modi poco graditi dal club. Lunedi potrebbero già esserci le visite mediche con la società inglese. In passato già c’erano perplessità sul rinnovo ed in tal senso la ... Leggi su seriea24 (Di sabato 28 maggio 2022)SKY INTER– Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha annunciato le ultime novità di mercato sulla questione. Ecco quanto affermato. Ivanhato ildi contratto offerto dall’Inter ed ha accettato la proposta deldove. Lo stessoavrebbe avvisato la società nerazzurra e Simone Inzaghi della sua decisione. L’Inter aveva rilanciato anche l’offerta precedente, un biennale a cinque milioni più bonus, ma l’ex Bayern ha respinto con dei modi poco graditi dal club. Lunedi potrebbero già esserci le visite mediche con la società inglese. In passato già c’erano perplessità suled in tal senso la ...

