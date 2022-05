Perisic al Tottenham | il sostituto all’Inter e il nome nuovo alla Juventus

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 28 maggio 2022) Il calciomercato entra nel vivo. Le squadre del campionato di Serie A iniziano a muoversi con l’intenzione di non farsi trovare impreparati per la prossima stagione. In particolar modo sono attivissime le big, in entrata ed uscita. Il Milan è ancora in fase di valutazione dopo la vittoria dello scudetto, Inter esono chiamate a migliorare le rose. Colpo di scena sul futuro di Ivan, il passaggio del croatosembrava imminente. Si è registrato il rilancio dell’Inter che ha messo sul piatto la stessa cifra dei bianconeri per il rinnovo, ma il futuro del calciatore sarà in Premier League. E’ stato, infatti raggiunto l’accordo con il. Il tecnico Antonio Conte potrà contare su un calciatore di grande esperienza, in grado di saltare l’uomo con facilità e confermarsi ...