Perillo | “Koulibaly | ancora a lavoro per il rinnovo Non farà come Sarri e Higuain”

Il futuro di Kalidou Koulibaly sembra oramai sempre più lontano da Napoli. Il giocatore non trova l'accordo per il rinnovo di contratto, anche perché le cifre proposte da Aurelio De Laurentiis sono inaccettabili. La SSCN, che sta portando avanti una politica di contenimento dei costi, propone uno stipendio tagliato del 50% a Koulibaly con dei bonus che possano far incrementare l'ingaggio. La proposta è stata rifiutata, tanto che il giocatore ha cominciato a spostare il suo parco auto da Napoli a Parigi, un segnale, secondo molti che in questa sessione di mercato andrà via. Anche Antonello Perillo della Rai ha parlato di Kalidou Koulibaly e su facebook ha scritto: "Sono evidenti le difficoltà per il rinnovo con il Napoli, ma si sta lavorando. Escludo che possa andare alla Juve ..."

