Perché “Top Gun – Maverick” di Joseph Kosinski è il film da vedere al cinema nel weekend (Di sabato 28 maggio 2022) Finalmente è arrivato. Dopo due anni di panchina a causa del covid, Tom Cruise torna a volare nei cieli di Top Gun: Maverick. Un film spettacolare, nostalgico e delle scene in aria tra le più belle viste al cinema da anni. Ecco Perché, secondo noi, è il film da vedere nel weekend. Voli supersonici per i cieli, corse a perdifiato in motocicletta verso il sole, amicizie virili, rapporti irrisolti e nuovi amori… Tornano Top Gun e la sua estetica (abbondano un lieve machismo e la fotografia in controluce). O meglio, arriva finalmente il seguito-reboot del cult movie, che nel 1986 fece di Tom Cruise una star a soli ventiquattro anni. Oggi Tom ne ha quasi sessanta, ma è più in forma che mai, ancora stuntman di se stesso e “vero” pilota (le scene aeree sono state tutte ... Leggi su amica (Di sabato 28 maggio 2022) Finalmente è arrivato. Dopo due anni di panchina a causa del covid, Tom Cruise torna a volare nei cieli di Top Gun:. Unspettacolare, nostalgico e delle scene in aria tra le più belle viste alda anni. Ecco, secondo noi, è ildanel. Voli supersonici per i cieli, corse a perdifiato in motocicletta verso il sole, amicizie virili, rapporti irrisolti e nuovi amori… Tornano Top Gun e la sua estetica (abbondano un lieve machismo e la fotografia in controluce). O meglio, arriva finalmente il seguito-reboot del cult movie, che nel 1986 fece di Tom Cruise una star a soli ventiquattro anni. Oggi Tom ne ha quasi sessanta, ma è più in forma che mai, ancora stuntman di se stesso e “vero” pilota (le scene aeree sono state tutte ...

