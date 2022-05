“Perché non era in studio”. Guendalina Tavassi assente dall’Isola dei Famosi: il motivo (Di sabato 28 maggio 2022) Perché Guendalina assente all’Isola dei Famosi. Nel corso della 19esima puntata del reality, quando Ilary Blasi ha chiesto a tutti i naufraghi se volessero o meno continuare la loro esperienza a fronte dell’allungamento del reality show di Canale 5 fino al 27 giugno. Dopo l’addio di Alessandro Iannoni, anche quello dell’ex gieffina, che ha abbandonato il reality show condotto da Ilary Blasi per i figli. “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore”. Tornata in Italia, Guendalina era assente all’Isola durante la diretta di venerdì 27 maggio. Perché Guendalina assente Isola ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022)all’Isola dei. Nel corso della 19esima puntata del reality, quando Ilary Blasi ha chiesto a tutti i naufraghi se volessero o meno continuare la loro esperienza a fronte dell’allungamento del reality show di Canale 5 fino al 27 giugno. Dopo l’addio di Alessandro Iannoni, anche quello dell’ex gieffina, che ha abbandonato il reality show condotto da Ilary Blasi per i figli. “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore”. Tornata in Italia,eraall’Isola durante la diretta di venerdì 27 maggio.Isola ...

