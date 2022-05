Perché Jannik Sinner ha chiamato il fisioterapista al Roland Garros? Medical time out dopo il secondo set (Di sabato 28 maggio 2022) Brevi momenti di preoccupazione, ma per fortuna meno ampi di altre situazioni, per Jannik Sinner durante il match di terzo turno che lo sta opponendo all’americano Mackenzie McDonald al Roland Garros. Tutto avviene quando il punteggio sale sul 5-2 a favore dello statunitense nel secondo set. In quel momento arriva la chiamata, da parte dell’altoatesino, del fisioterapista. La zona sospetta è quella della parte alta del ginocchio sinistro, dove c’è una piccola, ma chiara fasciatura volta a proteggere qualcosa di cui non si sa nulla. LIVE Sinner-McDonald 6-3 5-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’americano si assicura di disputare il tie-break Il fisioterapista è tornato indietro dopo il breve consulto, ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Brevi momenti di preoccupazione, ma per fortuna meno ampi di altre situazioni, perdurante il match di terzo turno che lo sta opponendo all’americano Mackenzie McDonald al. Tutto avviene quando il punteggio sale sul 5-2 a favore dello statunitense nelset. In quel momento arriva la chiamata, da parte dell’altoatesino, del. La zona sospetta è quella della parte alta del ginocchio sinistro, dove c’è una piccola, ma chiara fasciatura volta a proteggere qualcosa di cui non si sa nulla. LIVE-McDonald 6-3 5-6,2022 in DIRETTA: l’americano si assicura di disputare il tie-break Ilè tornato indietroil breve consulto, ...

solounastella : RT @Mariagrazialopa: Peccato che per alcuni telecronisti esista solo Alcaraz. Per me, anche se lo spagnolo è forte,alla lunga verrà fuori p… - Mariagrazialopa : Peccato che per alcuni telecronisti esista solo Alcaraz. Per me, anche se lo spagnolo è forte,alla lunga verrà fuor… - darksa0irse : Mi piange il cuore se penso che Jannik rimarrà in campo fino alla fine anche se ha dolore perché negli scorsi ritir… - michisilve : Non è la stagione degli Italiani. È una annata di sofferenza perchè Matteo e Jannik non riescono a giocare al loro… - AgneseBaf : Scritto questo tweet solo per calmarmi perché JANNIK PORCA EVA SVEGLIA NON MI FARE INNERVOSIREEEE -