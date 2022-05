Per Trump non bisogna togliere le armi ai killer ma armare gli insegnanti (Di sabato 28 maggio 2022) “L’unico modo per fermare un cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola”. Così l’ex presidente americano Donald Trump è intervenuto alla convention di Houston della National Rifle Association, gruppo che difende il diritto alle armi, suggerendo di armare gli insegnanti per poter proteggere le scuole. “L’esistenza del male è una delle ragioni migliori per armare cittadini rispettosi della legge”, ha detto Trump definendo ”un’atrocità selvaggia e barbara” la strage nella scuola elementare nella città di Uvalde, in Texas, dove un 18enne ha causato la morte di 19 bambini e due maestre. Durante il suo discorso, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rilanciato la proposta (salita alla ribalta già qualche giorno fa dopo le parole del suo alleato – nonché procuratore generale ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) “L’unico modo per fermare un cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola”. Così l’ex presidente americano Donaldè intervenuto alla convention di Houston della National Rifle Association, gruppo che difende il diritto alle, suggerendo digliper poter proteggere le scuole. “L’esistenza del male è una delle ragioni migliori percittadini rispettosi della legge”, ha dettodefinendo ”un’atrocità selvaggia e barbara” la strage nella scuola elementare nella città di Uvalde, in Texas, dove un 18enne ha causato la morte di 19 bambini e due maestre. Durante il suo discorso, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rilanciato la proposta (salita alla ribalta già qualche giorno fa dopo le parole del suo alleato – nonché procuratore generale ...

Advertising

ilpost : Per Trump bisogna armare più cittadini per evitare le stragi - Adnkronos : #Trump: 'Armi nelle scuole per fermare il male'. - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - Popopozau : Secondo la lobby delle armi USA la strage in Texas è colpa delle 'troppe porte per entrare nella scuola'. Secondo T… - AnnaP1953 : RT @liliaragnar: #Trump 'Se gli #Usa hanno 40 miliardi da inviare in Ucraina, dovremmo essere in grado di fare tutto il necessario per ma… -