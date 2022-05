Per Draghi si apre la grana taxi. Autisti pronti a bloccare le città (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo le intese faticosamente trovate dal Governo su balneari e delega fiscale, il testo del Ddl concorrenza, dopo il via libera della Commissione Industria al Senato, è pronto ad andare in aula lunedì prossimo per l'approvazione. Ma non tutti i nodi presenti nel Ddl sono stati sciolti, anzi. Il più cogente, al momento, è quello che prevede la riforma del trasporto pubblico non di linea, ovvero del servizio di taxi e Ncc. L'intero settore, infatti, è ufficialmente in stato di agitazione da ormai diversi giorni e la situazione, se il Governo dovesse tirare dritto per la propria strada, rischia di farsi ancor più calda nelle prossime ore. A scatenare le ire dei tassisti è stato l'inserimento nell'articolo 8 del Ddl di alcune disposizioni definite dagli operatori «irricevibili», specie quelle riguardanti, come si legge nel testo, «la promozione della concorrenza, anche in ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo le intese faticosamente trovate dal Governo su balneari e delega fiscale, il testo del Ddl concorrenza, dopo il via libera della Commissione Industria al Senato, è pronto ad andare in aula lunedì prossimo per l'approvazione. Ma non tutti i nodi presenti nel Ddl sono stati sciolti, anzi. Il più cogente, al momento, è quello che prevede la riforma del trasporto pubblico non di linea, ovvero del servizio die Ncc. L'intero settore, infatti, è ufficialmente in stato di agitazione da ormai diversi giorni e la situazione, se il Governo dovesse tirare dritto per la propria strada, rischia di farsi ancor più calda nelle prossime ore. A scatenare le ire dei tassisti è stato l'inserimento nell'articolo 8 del Ddl di alcune disposizioni definite dagli operatori «irricevibili», specie quelle riguardanti, come si legge nel testo, «la promozione della concorrenza, anche in ...

