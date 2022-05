Pato: “Non immagino un Milan senza Maldini. Gli americani non cambiano” (Di sabato 28 maggio 2022) Alexandre Pato, ex centrocampista del Milan, ha commentato le parole di ieri di Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport Leggi su pianetamilan (Di sabato 28 maggio 2022) Alexandre, ex centrocampista del, ha commentato le parole di ieri di Paoloalla Gazzetta dello Sport

Advertising

infoitsport : Pato su Maldini: 'Non immagino un Milan senza di lui. Difficilmente gli americani cambiano le cose che funzionano' - FinallyMichele : @Ceruzeko Destro era in fase calante, Pato era un rottame, Suso è un mezzo giocatore, comunque si per alcuni è vero, infatti non l’ho negato - Magical__milan : Pato su Maldini: 'Non immagino un Milan senza di lui. Difficilmente gli americani cambiano le cose che funzionano' - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Pato su Maldini: 'Non immagino un Milan senza di lui. Difficilmente gli americani cambiano le cose che funzionano' https:/… - sportli26181512 : Pato su Maldini: 'Non immagino un Milan senza di lui. Difficilmente gli americani cambiano le cose che funzionano':… -