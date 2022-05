Parma | Ariedo Braida è il nuovo direttore sportivo del club | News

Advertising

Attaccante, nella sua carriera ha giocato anche contro ilconBraida, attuale consulente strategico grigiorosso, in campo e contro la Cremonese di Luciano Cesini. Dopo aver terminato la ...... ex direttore sportivo di grandi squadre italiane, come Monza, Atalanta, Cesena, Genoa,e ... di cui Vitali era stato osservatore visto l'ottimo rapporto conBraida.Ariedo Braida continuerà a lavorare in Serie B. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, l'ex dirigente rossonero dopo aver contribuito alla promozione della Cremonese in Serie ...Il Parma continua a cercare di "strappare" alla Cremonese il suo progetto vincente. Pecchia è ormai vicinissimo a firmare, ma il Parma deve sostituire il dirigente Ribalta (che se ne è andato, secondo ...