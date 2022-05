Papa Francesco, "intervista sconcertante a Belve". Striscia tira fuori il video: "Se lo scoprono..." | Guarda (Di sabato 28 maggio 2022) Nella rubrica de "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia ci finisce un video che spopola sui social: si tratta di un'intervista in realtà mai avvenuta del Papa a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2. Il montaggio, a dir poco esilarante, si è conquistato il secondo posto della classifica di Striscia. Nel video montato ad arte si assiste al finto colloquio tra la conduttrice e il Pontefice. "Il divertente montaggio di una mai avvenuta intervista del Papa a Belve. Alle domande della conduttrice il Pontefice risponde Papale Papale", spiega Gerry Scotti nel servizio del tg satirico. "Senta, mi dice una bella belvata che ha fatto? Se la ricorda?", chiede la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Nella rubrica de "I nuovi mostri" dila Notizia ci finisce unche spopola sui social: si tratta di un'in realtà mai avvenuta del, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2. Il montaggio, a dir poco esilarante, si è conquistato il secondo posto della classifica di. Nelmontato ad arte si assiste al finto colloquio tra la conduttrice e il Pontefice. "Il divertente montaggio di una mai avvenutadel. Alle domande della conduttrice il Pontefice rispondelele", spiega Gerry Scotti nel servizio del tg satirico. "Senta, mi dice una bella belvata che ha fatto? Se la ricorda?", chiede la ...

