Panini | a Nicola il premio di miglior allenatore

(Di sabato 28 maggio 2022) Ogni anno la, produttrice tra le altre delle storiche figurine, indice vari premi riguardo la stagione di Serie A appena conclusa. I vincitori li scelgono i vari follower della pagina. Quest’anno, tra tutti gli allenatori, ildie va a Davide. L’granata ha vinto tra tutti proprio grazie alla salvezza inaspettata e miracolosa della sua squadra. Il suo scoreboard stagionale recita 5 sconfitte, 6 pareggi e soprattutto 4 vittorie. Il suo sforzo per riuscire a salvare la società, viene apprezzato ancora di più se si pensa a come ha trovato la squadra quando è arrivato: squadra 19° in classifica e calciatori con il morale a terra. Un grande merito infatti è stato quello di ridare fiducia all’ambiente. Di portarsi dietro quell’entusiasmo che ha sempre contraddistinto le ...

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola ha ricevuto oggi la Figurina d'Oro, premio ritirato a Rimini "Sono felice di poter ricevere questo riconoscimento per la salvezza raggiunta in extremis arrivata anche per merito del ..."