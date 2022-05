PALINSESTI 5-11 GIUGNO: L’ITALIA, LA FICTION L’ORA, CON IL CUORE, LE SERIE DI ITALIA 1 (Di sabato 28 maggio 2022) I PALINSESTI tv Rai e Mediaset dal 5 all’11 GIUGNO 2022. Eventuali variazioni non dipendono da BubinoBlog ma dalle decisioni delle singole reti. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Mina Settembre (2/6)L Ciclo Julia RobertsM ITALIA-Ungheria (Nations League)M Scherzi del DestinoG Don Matteo 12 (2/10)V Con il CUORE: Nel Nome di Francesco (Conti)S Inghilterra-ITALIA (Nations League) D Avanti un Altro: Pure di SeraL Isola dei Famosi M Eternal LoveM L’ORA: Inchiostro contro Piombo (1/5) 1°TvG Scherzi a Parte (R)V New Amsterdam 1°TvS Una Folle Passione Rai 2 ITALIA 1 D The Rookie + The Blacklist 1°TvL Made in Sud FINEM Boss in Incognito NEW (Max Giusti) M The Good Doctor + The Resident 1°TvG Film da definireV NCIS + NCIS Hawai’i 1°Tv S ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 28 maggio 2022) Itv Rai e Mediaset dal 5 all’112022. Eventuali variazioni non dipendono da BubinoBlog ma dalle decisioni delle singole reti. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Mina Settembre (2/6)L Ciclo Julia RobertsM-Ungheria (Nations League)M Scherzi del DestinoG Don Matteo 12 (2/10)V Con il: Nel Nome di Francesco (Conti)S Inghilterra-(Nations League) D Avanti un Altro: Pure di SeraL Isola dei Famosi M Eternal LoveM: Inchiostro contro Piombo (1/5) 1°TvG Scherzi a Parte (R)V New Amsterdam 1°TvS Una Folle Passione Rai 21 D The Rookie + The Blacklist 1°TvL Made in Sud FINEM Boss in Incognito NEW (Max Giusti) M The Good Doctor + The Resident 1°TvG Film da definireV NCIS + NCIS Hawai’i 1°Tv S ...

bubinoblog : PALINSESTI 5-11 GIUGNO: L'ITALIA, LA FICTION L'ORA, CON IL CUORE, LE SERIE DI ITALIA 1 - lamiadobermann : Pier, so che avrai già tutti i tuoi palinsesti, ma potremmo obbligare la De Filippi a registrare fino fine giugno? #uominiedonne - Silvia_Mio86 : @ChiaraGaudino5 Fino alla presentazione dei palinsesti a giugno non sapremo niente. - robertopontillo : RT @ilvit02: Domenica 5 giugno #Rai1 trasmetterà in diretta la parata per il Giubileo di Platino di #ElisabettaII, dalle 17.00 alle 18.00 I… - robertopontillo : RT @ilvit02: Nel giorno della #FestaDellaRepubblica, #GianniMorandi canterà l’Inno di Mameli nella suggestiva atmosfera dell’#ArenaDiVerona… -