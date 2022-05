Palermo-FeralpiSalò | niente tifosi ospiti al Barbera | disponibili 1800 biglietti

(Di sabato 28 maggio 2022)ulterioriper irosanero in vista della sfida tra, semifinale dei playoff di Serie C

Advertising

Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO SOLERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 3… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO BRUNORIIIIIIIIII!!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ??… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO FLORIANOOOOOOOO!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 2 ?? #siamoaquile ??… - ILOVEPACALCIO : Palermo-Feralpisalò: il settore ospiti sarà rosanero, sbloccati 1.800 biglietti. Le info - valerio_tripi : Palermo-Feralpisalò: nuova disponibilità biglietti. 1800 nel settore ospiti a 5 euro -

... SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e HELBIZ(Playoff Serie C) - ELEVEN SPORTS, RAI PLAY, SKY SPORT (canale 253) e ONEFOOTBALL 21.00 Santos - Palmeiras (Brasileirão) -...Calcio 2021 - 2022 Serie C SquadraIl passaporto è pronto, manca solo il visto. Dopo il 3 - 0 dell'andata ilsi appresta ad affrontare lanella gara di ritorno, ultimo step da compiere prima dell'approdo in finale contro una tra Padova e Catanzaro (0 - 0 all'andata). Baldini, che dovrà ...