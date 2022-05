Advertising

QN Motori

" con l'obiettivo di tenere fede agli impegni presi per la sostenibilità ambientale a livello nazionale e internazionale e di favorire allo stesso tempo lo sviluppo della filiera automotive ..." con l'obiettivo di tenere fede agli impegni presi per la sostenibilità ambientale a livello nazionale e internazionale e di favorire allo stesso tempo lo sviluppo della filiera automotive ... Onorevole Benamati «La transizione all’elettrico in Italia può avvenire con energia prodotta appositamente da fonti rinnovabili» Onorevole Benamati «La transizione all’elettrico in Italia può avvenire con energia prodotta appositamente da fonti rinnovabili» ...Un modello di sviluppo che guarda alla crescita, quantitativa e qualitativa, verso la società 5.0 dove l’industria può essere uno strumento per la collettività, per il benessere dell’individuo che pas ...