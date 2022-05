Omofobia: Letta, 'Ddl Zan non battaglia di bandiera, lavoriamo a mediazione per il sì' (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag (Adnkronos) - "L'impegno che prendiamo e quello di fare una battaglia adesso per arrivare all'approvazione in questo Parlamento. Dobbiamo fare un lavoro di mediazione che consenta di avere più voti di quelli che abbiamo avuto. Zan e i senatori sapranno fare questo lavoro sul punto di mediazione che ci si può permettere pur di avere l'approvazione della legge senza snaturarla. Chi fa politica deve assumersi responsabilità". Lo ha detto Enrico Letta intervendo alla Agorà sul Ddl Zan a Padova. "Lo dico a chi ci ha accusato di fare una battaglia politica di bandiera, non è così", ha sottolineato il segretario del Pd. Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag (Adnkronos) - "L'impegno che prendiamo e quello di fare unaadesso per arrivare all'approvazione in questo Parlamento. Dobbiamo fare un lavoro diche consenta di avere più voti di quelli che abbiamo avuto. Zan e i senatori sapranno fare questo lavoro sul punto diche ci si può permettere pur di avere l'approvazione della legge senza snaturarla. Chi fa politica deve assumersi responsabilità". Lo ha detto Enricointervendo alla Agorà sul Ddl Zan a Padova. "Lo dico a chi ci ha accusato di fare unapolitica di, non è così", ha sottolineato il segretario del Pd.

