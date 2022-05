Obbligo mascherine, Bassetti: “Volontà politica quasi psicotica” (Di sabato 28 maggio 2022) GENOVA – “Per quanto riguarda la mascherina, sinceramente non so più cosa dire. Mi pare che ci sia una Volontà politica quasi psicotica di continuare a voler mantenere l’Obbligo” del dispositivo di protezione contro il covid, ma “secondo me è completamente errato, è sbagliato: è una declinazione politica della mascherina che non ha un razionale scientifico”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, a capo della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Poi Bassetti insiste: “Ho sempre detto che sulle mascherine bisognerebbe passare da un Obbligo a una forte raccomandazione, in alcuni contesti. Se l’Italia e il ministro della Salute decideranno di proseguire con la linea di mantenere ... Leggi su lopinionista (Di sabato 28 maggio 2022) GENOVA – “Per quanto riguarda la mascherina, sinceramente non so più cosa dire. Mi pare che ci sia unadi continuare a voler mantenere l’” del dispositivo di protezione contro il covid, ma “secondo me è completamente errato, è sbagliato: è una declinazionedella mascherina che non ha un razionale scientifico”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Matteo, a capo della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Poiinsiste: “Ho sempre detto che sullebisognerebbe passare da una una forte raccomandazione, in alcuni contesti. Se l’Italia e il ministro della Salute decideranno di proseguire con la linea di mantenere ...

