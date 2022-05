Obbligo mascherina a scuola, il ministro della Salute Speranza: “Rispettiamo la norma vigente, lavoriamo per il prossimo anno” (Di sabato 28 maggio 2022) L’Obbligo di mascherina all’esame di maturità è diventato un caso politico. Dal 1 maggio le mascherine non sono più obbligatorie in bar, ristoranti e stadi, ma lo sono ancora, in classe, fino alla fine dell’anno scolastico e dunque lo saranno anche per gli esami di maturità e di terza media come stabilito nel provvedimento di marzo che ha previsto le nuove regole per la gestione dei positivi a scuola. Ieri appariva remota l’ipotesi che di un intervento con un nuovo decreto o una modifica legislativa a quello ora divenuto legge che permetta ai maturandi di sostenere l’esame senza mascherina: non vi sarebbero neppure i tempi tecnici per farlo. E oggi sul punto intervenuto il ministro della Salute, Roberto Speranza che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) L’diall’esame di maturità è diventato un caso politico. Dal 1 maggio le mascherine non sono più obbligatorie in bar, ristoranti e stadi, ma lo sono ancora, in classe, fino alla fine dell’scolastico e dunque lo saranche per gli esami di maturità e di terza media come stabilito nel provvedimento di marzo che ha previsto le nuove regole per la gestione dei positivi a. Ieri appariva remota l’ipotesi che di un intervento con un nuovo decreto o una modifica legislativa a quello ora divenuto legge che permetta ai maturandi di sostenere l’esame senza: non vi sarebbero neppure i tempi tecnici per farlo. E oggi sul punto intervenuto il, Robertoche ha ...

