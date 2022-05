“Nostalgia”, nel film di Mario Martone il ritorno a Napoli di un uomo che ha dimenticato il suo passato (Di sabato 28 maggio 2022) Presentato in anteprima al Festival di Cannes in corso arriva nelle sale “Nostalgia” l’ultimo film del regista partenopeo Mario Martone, tratto dall’omonimo romanzo Feltrinelli (2016) di Ermanno Rea, sceneggiato dallo stesso Martone e da Ippolita Di Majo, tra i produttori anche i fratelli Stella. Felice Lasco (Pierfrancesco Favino) torna nella sua Napoli dopo 40 anni: alla Sanità ha ancora una madre l’ex ricamatrice Teresa (Aurora Quattrocchi). Ora Lasco vive a Il Cairo dove ha un’impresa di costruzioni. È un uomo che non ricorda nulla della sua precedente esperienza di vita ed è financo diventato un musulmano osservante e balbetta qualche parola di italiano. Ma nel ritorno a Napoli “si fa prendere dalla Nostalgia” e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022) Presentato in anteprima al Festival di Cannes in corso arriva nelle sale “” l’ultimodel regista partenopeo, tratto dall’omonimo romanzo Feltrinelli (2016) di Ermanno Rea, sceneggiato dallo stessoe da Ippolita Di Majo, tra i produttori anche i fratelli Stella. Felice Lasco (Pierfrancesco Favino) torna nella suadopo 40 anni: alla Sanità ha ancora una madre l’ex ricamatrice Teresa (Aurora Quattrocchi). Ora Lasco vive a Il Cairo dove ha un’impresa di costruzioni. È unche non ricorda nulla della sua precedente esperienza di vita ed è financo diventato un musulmano osservante e balbetta qualche parola di italiano. Ma nel“si fa prendere dalla” e ...

