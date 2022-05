"Non si è mai troppo vecchie per un bikini". Foto da infarto: quanti anni ha questa signora | Foto (Di sabato 28 maggio 2022) Una nonna dal fisico da ragazzina. Lesley Maxwell, 63enne australiana, sta facendo letteralmente impazzire i suoi ammiratori. La donna, grande amante dello sport, non manca di aggiornare i suoi fan con Foto in bikini o in tuta attillatissima. In uno dei suoi ultimi post, Lesley ha spiegato ai follower che "non sarà mai troppo vecchia per indossare un bikini". Tanti i complimenti piovuti sotto allo scatto rilanciato su Instagram: "Sei in salute, sexy, hai un aspetto incredibile, così sicuro di poter indossare il bikini... sei una grande fonte di ispirazione". E ancora un altro: "Finalmente di nuovo in palestra! Grazie per la motivazione!". Lesley, già nonna, ha svelato il suo segreto. Quello che la rende bellissima e più in forma che mai con un fisico che assomiglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Una nonna dal fisico da ragazzina. Lesley Maxwell, 63enne australiana, sta facendo letteralmente impazzire i suoi ammiratori. La donna, grande amante dello sport, non manca di aggiornare i suoi fan conino in tuta attillatissima. In uno dei suoi ultimi post, Lesley ha spiegato ai follower che "non sarà maivecchia per indossare un". Tanti i complimenti piovuti sotto allo scatto rilanciato su Instagram: "Sei in salute, sexy, hai un aspetto incredibile, così sicuro di poter indossare il... sei una grande fonte di ispirazione". E ancora un altro: "Finalmente di nuovo in palestra! Grazie per la motivazione!". Lesley, già nonna, ha svelato il suo segreto. Quello che la rende bellissima e più in forma che mai con un fisico che assomiglia ...

