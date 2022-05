"Non moriva e allora le abbiano stretto le mani al collo": la tragica fine dell'ex vigilessa (Di sabato 28 maggio 2022) "Le abbiano dato i farmaci, poi le abbiano messo un sacchetto in testa e lo abbiamo chiuso. Laura non moriva e io e Silvia le abbiano stretto le mani al collo ". Così Mirto Milani ha raccontato l'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) "Ledato i farmaci, poi lemesso un sacchetto in testa e lo abbiamo chiuso. Laura none io e Silvia leleal". Così Mirto Milani ha raccontato l'...

