"Non è bella questa roba". Venier sconcertata: il disastro fuorionda di De Lucia e De Martino | Guarda (Di sabato 28 maggio 2022) "Hai voluto la bicicletta? E mo' pedala". Vincenzo De Lucia, nei panni di una funambolica Maria De Filippi, entra in scena a Domenica In show in sella insieme a Stefano De Martino. La padrona di casa, Mara Venier, ancora non lo sa ma da lì a pochi minuti telefonerà in diretta la De Filippi, quella vera, generando alcuni momenti di stupore e spiazzamento generale. Intanto, Il De Lucia-Maria e il compagno di Belen Rodriguez inforcano di nuovo la bicicletta e se ne escono. Dietro le quinte, non ripresi dalle telecamere di Rai1, ecco il disastro. Appena fuori dallo studio, i due sodali cadono rovinosamente in terra. Si scatena un gran trambusto, tra rumori e il vociare di autori e tecnici e dei malcapitati protagonisti del piccolo incidente. In scena, la Venier sorpresa ...

