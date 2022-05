Nigeria: almeno 31 morti in una calca durante distribuzione cibo (Di sabato 28 maggio 2022) almeno 31 persone sono morte dopo essere state calpestate dalla folla nel Sud della Nigeria durante una distribuzione di viveri di una chiesa locale. Lo ha reso noto la polizia. La sciagura è avvenuta nella città di Port Harcourt, nello Stato di Rivers, ha spiegato la portavoce della polizia locale Grace Iringe-Koko. I media locali Nigeriani hanno riferito che l'evento è stato organizzato dalla King's Assembly Church per donare cibo e forniture varie ai bisognosi su un campo di polo della città. Negli ultimi anni, la Nigeria ha vissuto diverse tragedie simili. Nel 2021 durante la distribuzione di viveri organizzata da un'agenzia umanitaria nello Stato settentrionale del Borno sette donne sono morte dopo essere state calpestate dalla ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 maggio 2022)31 persone sono morte dopo essere state calpestate dalla folla nel Sud dellaunadi viveri di una chiesa locale. Lo ha reso noto la polizia. La sciagura è avvenuta nella città di Port Harcourt, nello Stato di Rivers, ha spiegato la portavoce della polizia locale Grace Iringe-Koko. I media localini hanno riferito che l'evento è stato organizzato dalla King's Assembly Church per donaree forniture varie ai bisognosi su un campo di polo della città. Negli ultimi anni, laha vissuto diverse tragedie simili. Nel 2021ladi viveri organizzata da un'agenzia umanitaria nello Stato settentrionale del Borno sette donne sono morte dopo essere state calpestate dalla ...

