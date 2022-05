Nasce a Bologna il percorso audiotattile per permettere ai disabili visivi di godere l’arte della musica (Di sabato 28 maggio 2022) godere un’opera d’arte usando le mani piuttosto che gli occhi. Sentirla, nella forma e nei contorni, attraverso la descrizione dettagliata della sua fisicità e la narrazione attenta della sua storia. Finalmente è possibile superare le barriere culturali, cognitive, psicosensoriali e rendere pienamente godibile il patrimonio collettivo, anche per le persone con disabilità visiva. È quanto propone il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, che inaugura in questi giorni il nuovo percorso audiotattile curato da La Girobussola Onlus, associazione che si occupa di promuovere l’accessibilità culturale per persone ipo e non vedenti, fornendo adeguati strumenti per permettere una migliore fruizione ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 28 maggio 2022)un’opera d’arte usando le mani piuttosto che gli occhi. Sentirla, nella forma e nei contorni, attraverso la descrizione dettagliatasua fisicità e la narrazione attentasua storia. Finalmente è possibile superare le barriere culturali, cognitive, psicosensoriali e rendere pienamente godibile il patrimonio collettivo, anche per le persone contà visiva. È quanto propone il Museo internazionale e bibliotecadi, che inaugura in questi giorni il nuovocurato da La Girobussola Onlus, associazione che si occupa di promuovere l’accessibilità culturale per persone ipo e non vedenti, fornendo adeguati strumenti peruna migliore fruizione ...

