Napoli, nuova idea per la porta: spunta l’ipotesi Vicario. Le ultime (Di sabato 28 maggio 2022) Il giocatore di proprietà del Cagliari Guglielmo Vicario è finito nel mirino del Napoli per la porta. La situazione sul giocatore Come riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli deve risolvere il problema relativo al ruolo del portiere. La situazione è problematica: David Ospina è in scadenza e non ha ancora trovato un accordo sul rinnovo e Alex Meret ha ancora un anno di contratto, ma è reduce da una stagione difficile e potrebbe essere ceduto. Questi sono i motivi che porterebbero il club partenopeo a un assalto per un nuovo portiere. Fra i nomi papabili c’è quello di Guglielmo Vicario, che verrà presto riscattato e poi rivenduto dall’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Il giocatore di proprietà del Cagliari Guglielmoè finito nel mirino delper la. La situazione sul giocatore Come rito da Alfredo Pedullà, ildeve risolvere il problema relativo al ruolo del portiere. La situazione è problematica: David Ospina è in scadenza e non ha ancora trovato un accordo sul rinnovo e Alex Meret ha ancora un anno di contratto, ma è reduce da una stagione difficile e potrebbe essere ceduto. Questi sono i motivi che porterebbero il club partenopeo a un assalto per un nuovo portiere. Fra i nomi papabili c’è quello di Guglielmo, che verrà presto riscattato e poi rivenduto dall’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

