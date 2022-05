Motomondiale | Gp Italia | tris azzurro nelle qualifiche MotoGp | Di Giannantonio in pole

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022) Scarperia, 28 mag. -(Adnkronos) - Triplettanae cinquina Ducatidel Gp d'al Mugello sul bagnato.position per Fabio Di(la prima in) che gira in 1'46"156 seguito dai due piloti del team Mooney VR46: Marco Bezzecchi (1'46"244) e Luca Marini (1'46"327). Quarto posto per il francese Johann Zarco (1'46"383) che precede Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'46"471) e il connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (1'46"506). Brutta caduta per lo spgnaolo Marquez, la sua Honda va in fiamme, ma il pilota fortunatamente sta bene.