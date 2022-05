Motomondiale | Bezzecchi | ' 2° posto in qualifica una goduria | fatto un bel lavoro'

(Di sabato 28 maggio 2022) Scarperia, 28 mag. -(Adnkronos) - "Ho goduto come una bestia! Abbiamo fato un bel, siamo soddisfatti, adesso speriamo in un tempo decente per la gara, mi piacerebbe correre sull'asciutto". Questo il commento a caldo del pilota Ducati Marcodopo il secondoottenuto nelle qualifiche del Gp d'Italia sul circuito del Mugello.

Advertising

sportface2016 : #MotoGP, #Mugello, #Bezzecchi: 'Gran lavoro ma domani spero nell'asciutto' - Luxgraph : MotoGp, grande italia al Mugello: pole di Di Giannantonio davanti a Bezzecchi e Marini - serieB123 : Qualifiche MotoGp Mugello 2022: Di Giannantonio pole davanti a Bezzecchi e Marini - corsedimoto : MOTOGP MUGELLO - In FP3 Pecco Bagnaia prima cade, poi svetta. Super tempi per Laca Marini e Marco Bezzecchi, spronf… -

... con la prima pole del rookie Fabio Di Giannantonio , il romano del Team Gresini finora schiacciato da Enea Bastianini (10°), davanti all'altro deb della top class, quel Marcoche conferma ...... la sua scuderia che adesso rappresenta il suo futuro nel. Prove libere 3. Prima la ... A completare la top 5 della sessione Johann Zarco (Ducati Pramac) e Marco. Accedono ...Scarperia, 28 mag. -"Ho goduto come una bestia! Abbiamo fato un bel lavoro, siamo soddisfatti, adesso speriamo in un tempo decente per la gara, mi piacerebbe co ...Scarperia, 28 mag. -Tripletta italiana nelle qualifiche e cinquina Ducati nelle qualifiche del Gp d'Italia al Mugello sul bagnato. Pole position per Fabio Di Gi ...