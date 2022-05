MotoGP | Valentino Rossi | “Con le auto sono poche gare | è l’impegno giusto Bagnaia e Bastianini fanno paura”

(Di sabato 28 maggio 2022)è stato uno dei protagonisti in quel del Mugello quest’oggi prima delle qualifiche del Gran Premio d’Italia. Il ‘Dottore’ ha ricevuto il proprio #46, rimosso ufficialmente dal mondo delladopo la cerimonia odierna. Il nostro connazionale ha espresso il proprio parere ai microfoni di Sky Sport F1 a meno di una settimana dal pmo impegno con le quattro ruote. Ricordiamo infatti la presenza nel calendario della 1000km del Paul Ricard, secondo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il portacolori di WRT (Audi) per la principale categoria europea riservata alle GT3 ha dichiarato: “Mi chiedevo cosa sarebbe successo dopo il mio ritiro. Con le macchine c’è tanto lavoro da fare, ma con dieciè un impegno. Il campionato è ...

Valentino Rossi, il numero 46 ritirato in MotoGP al Mugello. FOTO-VIDEO Valentino Rossi è stato uno dei protagonisti in quel del Mugello quest'oggi prima delle qualifiche del Gran Premio d'Italia. Il 'Dottore' ha ricevuto il proprio #46, rimosso ufficialmente dal mondo de ...