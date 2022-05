MotoGp | ritirato al Mugello il numero 46 di Valentino Rossi

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - dontblamelisa : RT @SkySportMotoGP: ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica alle… - frani2312 : RT @SkySportMotoGP: ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - CinzyJei_07 : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi, il numero 46 ritirato in MotoGP al Mugello. FOTO-VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ItalianGP https:… -

ROMA - Sul rettilineo di partenza dell'autodromo internazionale del Mugello, dove si sta svolgendo il Gran Premio d'Italia disi è svolta la cerimonia con cui è statoil numero 46 di Valentino Rossi. Alla presenza dell'amministratore delegato della Dorna, Carmelo Ezpeleta , ed il presidente della Federazione ...il numero 46 di Rossi: non perdetevi alle 17.15 l'intervista di Guido Meda a Vale, sul canale 208. Il GP d'Italia è in diretta domani alle 14 su Sky Sporte Sky Sport Uno, in ...ROMA - All'Autodromo Internazionale del Mugello, dove è in corso in questo weekend il Gran Premio d'Italia di MotoGp, si è svolta la cerimonia con cui è stato ritirato il numero 46 di Valentino Rossi.È iniziata la nuova era MotoGP con 7 piloti italiani pronti a dare spettacolo. Non perderti tutte le emozionanti tappe del motomondiale, in streaming su NOW. Questo fine settimana lo spettacolo della ...