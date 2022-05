MotoGp Mugello 2022 | Di Giannantonio in pole Griglia di partenza Rossi | ritirato il 46 - Sport - Motomondiale

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, al Mugello la MotoGP ritira il numero 46. Le statistiche #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : Marquez, caduta nelle qualifiche del Mugello e moto in fiamme. FOTO e VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ItalianGP - ducaticorse : RT @UnipolSai_CRP: Grazie agli ospiti di #UnipolSai che hanno vissuto con noi questa giornata di qualifiche al Mugello ?? #motogp #mugello… -

...da Carmelo Ezpeleta in persona il suo numero 46 ritirato in via ufficiale dallaproprio in suo onore: "Grazie per il meraviglioso supporto e il tifo per gli anni di carriera. Ilè ...Lo ha detto Fabio Di Giannantonio al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Italia diin cui il rookie del team Gresini Racing in sella alla Ducati ha conquistato alla sua prima ...GP Italia Mugello Repsol Honda Team - Marc Marquez ha tenuto una conferenza stampa straordinaria dopo le qualifiche del Gran Premio d'Italia, ottava tappa della MotoGP 2022 in programma domani sul cir ...'Mi sono detto che bisognava crederci e ho fatto un gran giro' SCARPERIA (ITALPRESS) - 'La mia pole position Sto iniziando a capirci qualcosa ...