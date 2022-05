MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho goduto come una bestia, in gara voglio l’asciutto” (Di sabato 28 maggio 2022) Marco Bezzecchi scatterà dalla seconda posizione nel GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. Il centauro della Ducati Mooney VR47 è riuscito a guadagnare la partenza dalla prima fila, alle spalle di Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e davanti al compagno di squadra Luca Marini. Prima fila tutta italiana e con tre moto della scuderia di Borgo Panigale. Il pilota italiano, che in stagione ha ottenuto come miglior risultato il nono posto nel GP di Spagna, ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Ho goduto come una bestia. Sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro. Siamo soddisfatti, i ragazzi sono stati bravissimi”. MotoGP, prima fila tutta italiana ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022)scatterà dalla seconda posizione nel GP d’Italia 2022, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito del Mugello. Il centauro della Ducati Mooney VR47 è riuscito a guadagnare la partenza dalla prima fila, alle spalle di Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e davanti al compagno di squadra Luca Marini. Prima fila tutta italiana e con tre moto della scuderia di Borgo Panigale. Il pilota italiano, che in stagione ha ottenutomiglior risultato il nono posto nel GP di Spagna, ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: “Houna. Sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro. Siamo soddisfatti, i ragazzi sono stati bravissimi”., prima fila tutta italiana ...

