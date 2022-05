MotoGP | Francesco Bagnaia | “Non ho voluto rischiare troppo | quinto posto un buon risultato”

(Di sabato 28 maggio 2022) È mancata la gioia della pole position, ma resta la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di ancor più importante nella giornata di domani da parte di. Il piemontese della Ducati, dopo aver impressionato nelle prove libere del Mugello, ha infatti ottenuto iltempo in qualifica limitando comunque i danni nonostante una sessione estremamente insidiosa a causa delle condizioni meteo. “Le condizioni di oggi in qualifica erano piuttosto particolari e non ho, considerando che all’Arrabbiata 1 e 2 stava piovendo ed ero già caduto questa mattina nella FP3”, spiega Pecco al sito ufficiale del team emiliano. “In ogni caso, ilè une il mio ritmo ...

Advertising

P300it : MotoGP | GP Italia 2022: Fabio Di Giannantonio ottiene una pole position da favola a capo di una prima fila tutta i… - salamah998 : Hasil Kuaifikasi #MotoGP #ItalianGP 1. Fabio Di Giannantonio 2. Marco Bezzecchi 3. Luca Marini 4. Johan Zaco 5. F… - MotorcycleSp : Francesco Bagnaia ha guidato le FP4 al Mugello, in una sessione che ha subito una grave battuta d'ar... #MotoGP… - forix : MotoGP, Italy, 4th free practice: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP22), 1'46.614, 177.106 km/h - TOISportsNews : Local hero Francesco Bagnaia fastest in Italian MotoGP practice -

...position per Fabio Di Giannantonio (la prima in), seguito dai due piloti del team Mooney VR46 : Marco Bezzecchi e Luca Marini . Quarto posto per il francese Johann Zarco che precede...Mugello, il pilota chivassese della Ducati parte dal quinto posto. E la città è pronta a tifare perPecco Bagnaia.È mancata la gioia della pole position, ma resta la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di ancor più importante nella giornata di domani da parte di Francesco Bagnaia. Il piemontese della ...Cinque le Ducati nelle prime posizioni della griglia di partenza della MotoGP nel GP d'Italia che si corre domenica al Mugello. La pole, la prima in carriera nella massima serie del motomondiale, è de ...