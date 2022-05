Moto2, risultati FP3 GP Italia 2022: Canet guida la tripletta spagnola, 5° posto per Dalla Porta (Di sabato 28 maggio 2022) Aron Canet detta il passo al termine delle prove libere del Gran Premio d’Italia, ottava tappa del Mondiale Moto2 2022. Il pilota spagnolo di Pons ha concluso il turno in 1.51.761 con 59 millesimi di scarto sul connazionale Pedro Acosta sulla prima delle due Kalex di KTM Ajo. L’iberico Augusto Fernandez (KTM Ajo) completa la Top3 davanti al britannico Sam Lowes (Marc VDS), rispettivamente a +0.67 ed a +0.103 millesimi Dalla testa. Ottima sessione per Lorenzo Dalla Porta (Italtrans), quinto ed abile a precedere il belga Barry Baltus (RW Racing) Celestino Vieti (VR46) si colloca in 7ma piazza precedendo l’olandese Bo Bendsneyder (SAG Racing), il britannico Jake Dixon e lo spagnolo Albert Arenas, centauri di Aspar. Il giapponese Ai Ogura (Honda Asia), lo statunitense ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Arondetta il passo al termine delle prove libere del Gran Premio d’, ottava tappa del Mondiale. Il pilota spagnolo di Pons ha concluso il turno in 1.51.761 con 59 millesimi di scarto sul connazionale Pedro Acosta sulla prima delle due Kalex di KTM Ajo. L’iberico Augusto Fernandez (KTM Ajo) completa la Top3 davanti al britannico Sam Lowes (Marc VDS), rispettivamente a +0.67 ed a +0.103 millesimitesta. Ottima sessione per Lorenzo(Italtrans), quinto ed abile a precedere il belga Barry Baltus (RW Racing) Celestino Vieti (VR46) si colloca in 7ma piazza precedendo l’olandese Bo Bendsneyder (SAG Racing), il britannico Jake Dixon e lo spagnolo Albert Arenas, centauri di Aspar. Il giapponese Ai Ogura (Honda Asia), lo statunitense ...

