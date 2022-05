Moto2, GP Italia: gli highlights delle qualifiche (Di sabato 28 maggio 2022) La Spagna è stata protagoniste del corso delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, ottava competizione del Mondiale Moto2 2022. Aron Canet è stato il più rapido al termine di due sessioni oltremodo interessanti, due turni caratterizzati dal rischio della pioggia. L’iberico del Flexbox HP40 ha primeggiato sul connazionale Pedro Acosta (KTM Ajo) e sul britannico Sam Lowes (Marc VDS), protagonista assoluto negli ultimi decisivi passaggi. Quarta piazza per Celestino Vietti (VR46), quinta per Mattia Pasini (Aspar). Il romagnolo, presente in via eccezionale per questa corsa, ha stupito tutti e dopo aver stabilito il miglior tempo nella Q1, ha tentato di conquistare la pole-position nella Q2. Sesta casella della griglia per il nipponico Ai Ogura (Honda Asia), lo statunitense Joe Roberts (American Racing) ed il lombardo Tony ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) La Spagna è stata protagoniste del corsodel Gran Premio d’, ottava competizione del Mondiale2022. Aron Canet è stato il più rapido al termine di due sessioni oltremodo interessanti, due turni caratterizzati dal rischio della pioggia. L’iberico del Flexbox HP40 ha primeggiato sul connazionale Pedro Acosta (KTM Ajo) e sul britannico Sam Lowes (Marc VDS), protagonista assoluto negli ultimi decisivi passaggi. Quarta piazza per Celestino Vietti (VR46), quinta per Mattia Pasini (Aspar). Il romagnolo, presente in via eccezionale per questa corsa, ha stupito tutti e dopo aver stabilito il miglior tempo nella Q1, ha tentato di conquistare la pole-position nella Q2. Sesta casella della griglia per il nipponico Ai Ogura (Honda Asia), lo statunitense Joe Roberts (American Racing) ed il lombardo Tony ...

