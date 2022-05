Moto storiche nel barocco Ibleo domani a Ragusa Ibla (Di sabato 28 maggio 2022) Ragusa – E’ ripartita ieri pomeriggio la grande avventura delle Moto storiche nel barocco Ibleo. La kermesse promossa dal Veteran car club Ibleo celebra la 16esima edizione dopo essersi interrotta per due anni di fila a causa dell’emergenza sanitaria. Ma il passato è già stato buttato alle spalle e, adesso, si pensa soltanto a vivere il presente come testimoniato dal numero consistente di partecipanti, una sessantina, fatto registrare in questa occasione, con una nutrita presenza, 26 centauri, proveniente dalla vicina isola di Malta. Inossidabile il fascino delle “vecchie signore” come testimoniato dagli equipaggi che si sono accreditati ieri sera e che, dopo il trasferimento in autobus storico, hanno animato la cena in un locale tipico Ibleo. “C’era molta ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022)– E’ ripartita ieri pomeriggio la grande avventura dellenel. La kermesse promossa dal Veteran car clubcelebra la 16esima edizione dopo essersi interrotta per due anni di fila a causa dell’emergenza sanitaria. Ma il passato è già stato buttato alle spalle e, adesso, si pensa soltanto a vivere il presente come testimoniato dal numero consistente di partecipanti, una sessantina, fatto registrare in questa occasione, con una nutrita presenza, 26 centauri, proveniente dalla vicina isola di Malta. Inossidabile il fascino delle “vecchie signore” come testimoniato dagli equipaggi che si sono accreditati ieri sera e che, dopo il trasferimento in autobus storico, hanno animato la cena in un locale tipico. “C’era molta ...

