Moto, Italia: Oncu conquista la pole nella Moto 3 (Di sabato 28 maggio 2022) Deniz Oncu (Ktm) ha conquistato la pole position nella classe Moto 3 del Gp d'Italia sulla pista del Mugello, con il tempo di 1'56"811. Il pilota turco ha staccato di ben 97 e 283 millesimi il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Deniz(Ktm) hato lapositionclasse3 del Gp d'sulla pista del Mugello, con il tempo di 1'56"811. Il pilota turco ha staccato di ben 97 e 283 millesimi il ...

Advertising

AnsaMarche : Moto: Italia; Rossi, potevo correre ancora 4 anni.... Emozionato alla cerimonia di ritiro del numero 46 dalla MotoGp - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (ACI al Giro d'Italia con la nuova campagna #rispettiamoci sulla sicurezza stradale) è… - Moto_it : Il pilota Yamaha non ha avuto buone sensazioni dopo il venerdì: 'Il mio tempo sul giro non è buono e neanche il pas… - Sberl1983 : @pc_947 sono anni irripetibili. prima ci fu biaggi che riporto le moto all attenzione nazionale...poi arrivo' il ci… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (ACI al Giro d'Italia con la nuova campagna #rispettiamoci sulla sicurezza stradale) è… -