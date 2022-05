Mondiale ILCA 7 Vallarta | tre italiani nei primi 30

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 28 maggio 2022) Ancora vento leggero sulla prima prova e poi disteso sulla seconda al. Chiavarini, Spadoni e Coccoluto Giorgetti recuperano qualche posizione anche in virtù del secondo scarto che permette di eliminare i due risultati peggiori e permette a chi ha avuto maggior continuità di risultato di guadagnare posizioni in classifica., la classifica 1° Bernaz (FRA) 2° Saunders (NZL) 3° Kontides (CYP)Gold Fleet 20° Chiavarini (ITA) 21° Spadoni (ITA) 28° Coccoluto Giorgetti (ITA) 43° Peroni (ITA) Silver Fleet 69° Planchestainer (ITA) 94° Paulon (ITA) 98° Barabino (ITA) Le dichiarazioni dei protagonisti Lorenzo Brando Chiavarini: “Questo in Messico è un Campionato del Mondo molto difficile. Bisogna riuscire a mettere in pratica molta tattica ...