Modelle | cantanti | influencer | economiste e truccatrici | le Wags di Liverpool-Real Madrid | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 28 maggio 2022), lo spettacolo è anche sugli spalti. Si affrontano due squadre fortissime, in grado di regalare grande spettacolo. La squadra di Klopp è un gruppo che gioca sempre per vincere, è formata da calciatori fortissimi nell’uno contro uno. I Blancos sono stati protagonisti di vere e proprie imprese in Europa, soprattutto contro Psg e Manchester City. Ledelle due squadre sono pronte a scatenarsi. Mishel Gerzig è la compagna di Courtois, è una modella nata in Israele e già a 16 anni era stata scelta da un’agenzia internazionale. Maria Cortes è molto riservata sulla sua vita. Ha iniziato la sua relazione con Nacho in giovanissima età, sposandosi nel 2014. Shalimar Heppner e David Alaba hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2017. È una modella. Karoline Lima è diventata una delle ...